Каким знакам Зодиака повезет в любви в феврале 2022 года

Февраль нельзя назвать месяцем любви – скорее, этот месяц подходит для решения профессиональных вопросов.

Однако это не значит, что стоит с головой погрузиться в работу и забыть о личной жизни – ей тоже найдется место среди, казалось бы, далеких от нее забот и хлопот. Кому повезет в любви в нынешнем феврале?

Рак (22.06 – 22.07)

Отношения с человеком, с которым представители знака познакомятся в феврале, очень быстро перерастут в страстный роман. А вот чем в свою очередь закончится он, во многом зависит от них самих. Единственное, о чем стоит помнить, так это о том, что потерять гораздо легче, чем найти, поэтому не стоит торопиться с негативными выводами, даже если им покажется, что для такого отношения есть реальные основания – скорее всего, это не более чем видимость.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам – разумеется тем, кто до сих пор одинок – звезды советуют быть готовым к тому, что близкий человек наконец-то созреет для серьезного разговора: одним представителям знака признаются в любви, другим – предложат руку и сердце. К такому шагу с его стороны желательно подготовиться заранее, чтобы впоследствии под влиянием эмоционального – хоть и приятного – шока не выглядеть глупо, хлопая ресницами или открыв рот от полной неожиданности.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов ждет новое знакомство, которое – в буквальном смысле этого слова – перевернет их жизнь. Дело в том, что человек, которого они встретят в это время станет для них не только объектом страсти, но и помощником, поддержкой и единомышленником – проще говоря, они обретут в одном лице и любовника, и соратника, что не так уж часто случается в жизни. С ним представители знака смогут выстроить свою жизнь и работу так, как они видят их в своих мечтах, поэтому данное знакомство нельзя переоценить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы могут получить от звезд долгожданный подарок – встречу со своей любовью, тем не менее, им необходимо помнить, что у бога – или судьбы – нет рук, кроме наших собственных. Если представители знака хотят устроить свою личную жизнь, пусть и сами немного подсуетятся: им необходимо как можно чаще выходить в люди, а также не отказываться от предложений друзей познакомиться с очень интересным человеком. Вполне возможно, что одна из предложенных кандидатур окажется тем человеком, которого они давно ищут.

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