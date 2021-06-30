Каким знакам Зодиака повезет в любви в июле 2021 года

Большая часть месяца пройдет под знаком романтических отношений.

Они предполагают – и принесут – приятные знакомства, курортные романы, чтение стихов и прогулки под луной. Однако уже 23 июля, с заходом Венеры в знак Девы, любовный пыл спадет, и на смену страсти придет расчетливость и сдержанность, а полыхающей в начале месяца страсти – спокойный и уравновешенный разум.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которых звезды в это время наделят особым шармом и привлекательностью в глазах противоположного пола, смогут буквально отбиваться от поклонников, недостатка в которых наблюдаться не будет. Но, поскольку представители знака – люди обстоятельные, интересовать их будет не орава влюбленных воздыхателей, а один-единственный человек – тот, с которым их связывают серьезные отношения. К счастью, тут у них тоже все сложится, что называется, на ура: некоторым даже удастся получить долгожданное предложение руки и сердца.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы смогут упрочить романтику при помощи материальной сферы жизни: переезд в собственную – а не съемную – квартиру переведет отношения с любимым человеком на новый уровень: из ни к чему не обязывающей связи они превратятся в настоящую семью, даже если брак пока не будет оформлен официально. Главное в данном случае для обеих сторон – помнить, что совместная жизнь не только приятные во всех отношениях права, но и взаимные обязанности, которые, кстати, при правильном их понимании окажутся не менее приятными.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы могут жить и радоваться: их отношения с близким человеком будут становиться все лучше и лучше. Даже если им по причине тотальной занятости не удастся вырваться на отдых, в их жизни будет достаточно романтики: вторая половинка не устанет устраивать приятные сюрпризы – водить их на премьеры и вернисажи, дарить цветы и подарки, признаваться в любви. Если представители знака хотят, чтобы и впредь все продолжалось в том же духе, не стоит ничего скрывать от любимого человека – он может этого не простить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги с удивлением – если не сказать, с изумлением – обнаружат, что потихоньку увлекаются человеком, которого до сих пор считали другом, а потому не допускали даже мысли о романтических отношениях. Поначалу такое развитие событий будет смущать представителей знака, но со временем они поймут, что в нем существует масса преимуществ. Во-первых, приятно ближе общаться с человеком, который давно знаком и не преподнесет неприятных сюрпризов. Во-вторых, общие интересы в будущем могут стать основой крепких и долговременных отношений.

Читайте также: Прогноз на счастье: эти четыре знака Зодиака ждет особенное лето

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку