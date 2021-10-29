Каким знакам Зодиака повезет в любви в ноябре 2021 года

Ноябрь – не самое простое время для личных взаимоотношений.

Велика вероятность взаимного непонимания, ссор и размолвок, которое будет предопределено напряженными аспектами планет по отношению друг к другу. Но это не значит, что любовь всех обойдет стороной. Кому повезет в любви в ноябре 2021 года?

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам предстоит непростой, но приятный выбор: им необходимо будет решить, с кем из поклонников – а их будет несколько – продолжить отношения, а с кем лучше их прекратить. Все претенденты на руку и сердце будут по-своему достойные, но звезды настоятельно советуют представителям знака "советоваться" не с разумом, а с чувствами: как известно, сердцу не прикажешь – не стоит даже и пытаться, только время окажется потраченным впустую.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам – особенно тем из них, кто никак не может наладить отношения со второй половинкой – наконец-то удастся это сделать. Самое важное – признать свою неправоту: близкий человек легко пойдет навстречу, а там, глядишь, семейная жизнь наладится: в доме будет царить полное взаимопонимание, располагающее к мирным вечерам в кругу близких людей. И впредь не стоит обижать тех, кто близок и дорог, а то они могут и не простить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые пока еще не обрели свою вторую половинку, звезды настоятельно рекомендуют внимательно смотреть по сторонам – глядя под ноги, они вряд ли увидят человека, на которого стоит обратить первоочередное внимание. Да и вообще, им необходимо больше общаться с окружающими их людьми и чаще выходить в свет, а то в последнее время они, как улитки, прячутся в своей раковине – о какой личной жизни в таком случае может идти речь?

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – с большой долей вероятности – встретят человека, который покажется им единственным и неповторимым, как будто бы созданным для них. Правда, моментально вспыхнувший, скоропалительный роман окажется ярким, но недолгим: представители знака довольно быстро охладеют к объекту своих чувств и отправятся на поиски нового. Но отношения оставят по себе длинный чувственный шлейф и приятные воспоминания, а это уже неплохо.

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