Каким знакам Зодиака повезет в любви в октябре 2021 года

Считать, что ретроградный Меркурий не оказывает никакого влияния на дела сердечные, большая ошибка.

Пропущенные звонки, написанные с ошибками – или неправильно понятые – электронные письма и СМС-ки могут наломать много дров и принести серьезные проблемы в отношения двух любящих друг друга людей. Тем не менее это не значит, что так сложится абсолютно у всех. Кому же повезет в любви в октября-2021?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам необходимо обратить внимание на человека из их окружения, который давно им симпатизирует, но при этом они не отвечают им взаимностью. Скорее всего, представители знака просто пока не разглядели его, если же они дадут себе труд сделать это, то с удивлением обнаружат, что именно такого спутника жизни они искали в последнее время. Главное, не упустить шанс поближе познакомиться с ним – обидно будет, если он, отчаявшись обратить на себя внимание, найдет другой – более сговорчивый – объект для своих чувств.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – речь прежде всего идет об одиноких представителях знака – наконец-то встретят человека, которого захотят назвать своей второй половинкой. Правда, для этого им надо перестать руководствоваться народной мудростью о том, что судьба и за печкой найдет – в их отношении она не сработает. Звезды призывают представителей знака откликаться на предложения друзей познакомить их со своими приятелями, и, если, конечно, позволит эпидемическая обстановка, чаще выходить в люди – бывать на выставках, концертах, спектаклях и вечеринках – то есть, в местах большого скопления людей.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы неожиданно для них самих проведут с близким человеком второй медовый месяц. Их отношения, которые, казалось, развивались по нисходящей и должны были вот-вот подойти к концу, но по какой-то невероятной причине прошли перезагрузку и снова рванули вверх. В результате несколько счастливых дней им обеспечены – звезды настоятельно рекомендуют им провести их на природе, тогда данное времяпрепровождение окажется не только приятным во всех отношениях, но и полезным для здоровья, что им сейчас совсем не помешает.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям стоит прислушаться к советам звезд и в отношениях с близким человеком взять инициативу в свои руки: ждать, что он сделает то, чего вы от него ждете, – пустая трата времени. Как говорится, хотите сделать хорошо – сделайте сами, и именно эту фразу нужно сейчас взять на вооружение представителям знака. Неудивительно, что все в результате сложатся именно так, как они хотят. Главное, не торопить события и позволить им – разумеется, под наблюдением – двигаться так, как предназначено судьбой: несмотря на активные действия по завоеванию руки и сердца любимого человека, с ней все-таки тягаться не стоит.

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