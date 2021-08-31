Каким знакам Зодиака повезет в любви в сентябре 2021 года

Для многих в сентябре чувства отойдут на второй план.

Солнце, находящееся в рассудительном и практичном знаке Девы, и так называемые "социальные" планеты Солнечной системы – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, а в середине месяца и присоединившийся к ним Марс, движущиеся в обратном направлении, внесут в отношения между людьми спокойствие, уравновешенность и прохладу – страстям в такой небесной конфигурации места не будет. Тем не менее это не значит, что от них необходимо отказаться совсем – кому-то в сентябре все-таки повезет в любви.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – особенно те, кто до сих пор не встретил свою вторую половинку и очень страдает от одиночества, звезды рекомендуют присмотреться к новому человеку, который появится в их окружении в это время. Возможно, он не сразу покажется представителям знака привлекательным, но пройдет совсем немного времени, и они разглядят в них черты, которые покажутся им самыми важными для взаимных чувств и последующей совместной жизни. Главное для них – не упустить прекрасный шанс обрести спутника жизни.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки могут рассчитывать на то, что человек, который уже довольно долго находится рядом с ними, попытается перевести их отношения на новый уровень – например, сделать предложение руки и сердца. Представители знака, которые давно ждали такого развития событий, конечно же, согласятся, но звезды все-таки рекомендуют им сделать вид, что они раздумывают. В конце концов, любимый человек довольно долго водил их за нос, теперь пришла очередь Раков помучить своих партнеров неизвестностью.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы наконец-то могут встретить человека, который подойдет им по всем статьям. Вообще-то, эти Агафьи Тихоновны – как героини пьесы Гоголя "Женитьба" – пытаются собрать портрет партнера, который им гарантированно понравится, соединив нос одного с губами другого и финансовым положением третьего. Неудивительно, что у них это не получается, поскольку людей, похожих на этот фоторобот, в природе не существует. Однако в сентябре на их горизонте неожиданно появится их идеал – главное, его не упустить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям звезды настоятельно рекомендуют перестать ждать милости от природы и взять судьбу в свои руки. Человек, к которому представители знака испытывают сильные чувства, еще долго может собираться с духом, который необходим им для того, чтобы признаться в своих чувствах или сделать предложение руки и сердца, поэтому можно – и нужно – их поторопить. А еще лучше, невзирая на пол, сделать это за них – в конце концов, кто сказал, что решать судьбу влюбленной пары должен именно входящий в нее мужчина?

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