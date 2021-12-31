Каким знакам Зодиака повезет в любви в январе 2022 года

Январь начнется с диалектического аспекта – борьбы старого, отжившего свой век, с новым, неизведанным.

Такой – эволюционный – процесс будет двигать нашу жизнь вперед, оставляя позади все то, что нам уже не нужно. Коснется это и сферы личных отношений, в которой нужно делать ставку не на былые, а на новые, начавшиеся в это время отношения. О том, кому повезет в любви в январе 2022 года, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые давно не могут встретить свою вторую половинку, звезды советуют довериться друзьям, которые – вольно или невольно – посодействуют им в судьбоносном знакомстве. Стоит прислушаться к их совету, когда они порекомендуют обратить внимание на того или иного человека или составить им компанию, если они пригласят посетить театральную премьеру или вечеринку – разумеется, при благоприятной эпидемической ситуации. Именно там представителям знака удастся наконец-то встретить человека своей мечты.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам как одному из самых домашних знаков Зодиака свойственно стремиться к созданию семьи, но в это время звезды советуют им не спешить с походом в загс. Судьба подарит им все – и судьбоносное знакомство, и яркий и красивый роман, но в данном случае им необходимо будет дать время – как себе, так и любимому человеку. Впоследствии вряд ли кто-то из них пожалеет о решительном шаге, который сделает их супругами, но все-таки не стоит рисковать, давая себе – и любимому человеку – такой шанс, желательно отсрочить время и получше узнать друг друга.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы вполне могут рассчитывать на романтику в отношениях с любимым человеком, но – с одним условием: звезды настаивают на том, чтобы они не только получали от него любовь и внимание, но и отдавали его. "Игра в одни ворота" вряд ли устроит партнера, даже если он испытывает искренние и, что очень важно, серьезные чувства: ему может надоесть тот факт, что у представителя знака постоянно находятся неотложные – и, что особенно обидно, более важные – занятия. Поэтому тем, кто хочет продолжить отношения, необходимо иногда отодвигать в сторону работу и бытовые хлопоты в пользу личной жизни.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги почувствуют, что в их личной жизни наступает романтический период, уже в начале месяца. Знакомство, которое возможно в это время, – нельзя исключать, что оно произойдет в новогоднюю ночь – очень быстро перерастет в страстный роман. А вот чем он закончится – разрывом или официальным оформлением отношений, в конечном итоге будет зависеть только от самих представителей знака. Тем, кто не сможет расстаться с новым – или уже старым? – знакомым, придется побороться за продолжение отношений, но и результат окажется завидным: оформленный в это время брак будет долгим и счастливым.

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