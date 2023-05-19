Каким знакам Зодиака повезет в выходные 20-21 мая

Нынешние выходные – правда, по разным причинам – как им и полагается, больше подходят для отдыха, чем для работы. Впрочем, если будет неотложная необходимость потрудиться, звезды это не возбраняют.

Космическая энергетика 20 и 21 мая будет различной – как положительной, так и отрицательной, но в любом случае физических и моральных сил окажется не так много, чтобы можно было осуществить глобальнее проекты, поэтому лучше отдохнуть и восстановить силы. Кому повезет в эти дни?

Суббота, 20 мая, разделится на две части. В первой половине суток ярко выражен негатив – его проявлением станет нервное напряжение, перерастающее в агрессию. Пережить это время без потерь смогут те, кто максимально дистанцируется от окружающих людей и сосредоточится на выполняемой работе, даже если она коснется всего лишь бытовых хлопот. К счастью, уже после обеда раскаленная атмосфера постепенно охладится до комфортных температур и людям будет легче общаться друг с другом. Воскресенье, 21 мая, день плохого настроения и апатии, с которыми необходимо бороться во что бы то ни стало. Важно – во всяком случае, до обеда – держать себя в руках, не допуская всплеска эмоций: он могут стать причиной досадой ссоры с друзьями и родными. Несмотря на это, день благоприятен для любой физической работы: можно делать ремонт, проводить генеральную уборку, наводить порядок на даче.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы могут получить известие от человека, с которым их некоторое время назад связывали романтические отношения. Они были разорваны внезапно, по причине, которая была непонятна представителям знака, а потому вызывала недоумение и обиду. Бывший возлюбленный, скорее всего, появится также внезапно, как когда-то исчез, и окажется, что для такого поступка у них были уважительные причины.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам – особенно тем, кто так или иначе имеет отношение к творчеству, смогут добиться цели, к которой они стремились уже довольно давно. Нечто, созданное вдохновением представителей знака, будет по достоинству оценена теми, от кого зависит их дальнейшее продвижение – профессиональных критиков и потенциальных продюсеров. А это означает, что в свое время они взяли правильный курс и теперь могут праздновать победу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, пожалуй, единственный знак Зодиакам, представителям которого сегодня не только можно, но и нужно приступать к реализации важного мероприятия, к которому они готовились долгое время. В нынешние выходные сложатся максимально благоприятные условия для старта, и этим необходимо воспользоваться. Упустив редкий шанс, они впоследствии будут долго ждать его повторения, а время, как известно, деньги.

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