Каким знакам Зодиака повезет в выходные 27-28 мая

Нынешние выходные идеально подходят для отдыха, если понимать под этим словом отсутствие каких-либо действий и поступков, поэтому делать резких движений в это время не стоит.

27 и 28 мая – дадут не только пищу для анализа и связанных с ним размышлений, но и для того, чтобы делать выводы – как из первых, так и из вторых. Отдых в эти дни желателен спокойный и, по возможности, интеллектуальный: он поможет восстановить силы и приготовиться к новой – и результативной – рабочей неделе. Кому повезет в это время.

Суббота, 27 мая, первый в лунном календаре темный и опасный с энергетической точки зрения лунный день. В это время человеком овладевают страхи, тревога и плохие мысли – к счастью, в большинстве случаев они не более чем порождение лунной энергии. Возникшую с самого утра раздражительность нужно просто перетерпеть – уже завтра настроение улучшится. Активных действий предпринимать не стоит – нужно сидеть тихо, по возможности – отказавшись от общения: обратив на себя внимание Вселенной, можно навлечь на свою голову неприятности. В воскресенье, 28 мая, ситуация начнет постепенно улучшаться, день благоприятен для встречи с близкими людьми – друзьями и родственниками. Новых дел, даже если речь идет о домашних хлопотах, лучше не начинать, а вот продолжать те, что уже находятся в работе, не только можно, но и нужно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы вполне могут рассчитывать на приятные перемены в личной жизни. В отношениях с любимым человеком – особенно на первой их стадии – важно не делать резких движений, которые могут нарушить пока еще хрупкую, окончательно не сформировавшуюся связь. Представители знака, интуитивно пришедшие к этой мудрости, возможно, именно в это время получат благодарность от судьбы – например, предложение руки и сердца.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, несмотря на выходные, могут получить предложение перейти на новую должность, а, возможно, и на новую работу, о которой они давно мечтали. За время, которое отделяет представителей знака от понедельника, когда необходимо будет дать ответ, удастся не только решить, какой выбор сделать, но и продумать программу первоочередных действий, которую ждет новое – и по достоинству оценит – начальство.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов – с большой долей вероятности – ожидают крупные финансовые поступления, которые они получат в выходные, поскольку их работа не связана с офисными выплатами гонораров. Самое главное для них в это время – хорошо продумать, как потратить полученную сумму. Не стоит спускать ее на мелочи, без которых легко можно обойтись, лучше приобрести что-то действительно важное.

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