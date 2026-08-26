Каким знакам Зодиака следует быть осторожными в сентябре 2026 года / © Credits

Реклама

Марс проходит по Раку и образует напряжённые связи с планетами в Овне, поэтому Раки могут ощущать повышенную эмоциональность, резкие перепады настроения и необходимость защищать личное пространство. Любые импульсивные решения лучше отложить, а энергию направлять в спокойные, практичные действия, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Овнам стоит быть внимательнее к перегрузкам и конфликтам. Влияние Марса и напряжённые аспекты в их знаке могут создавать ситуации, где хочется действовать быстро, но обстоятельства требуют выдержки и расчёта.

Реклама

Для Козерогов сентябрь становится месяцем глубокойперенастройки. Сатурн, управитель этого знака, проходит через непростые взаимодействия, а с 14 сентября по Козерогу начинает движение Лилит. Это сочетание поднимает темы ответственности, границ, взаимодействия с системой. Могут проявляться старые сомнения, скрытые страхи или вопросы, которые долго откладывались. Важно не торопиться с выводами и не брать на себя лишнего — месяц требует аккуратного обращения с энергией, внимательного отношения к собственным решениям, соблюдения законов и правил.

Реклама

В целом для всех трёх знаков сентябрь — месяц, требующий осторожности, осознанности и бережного отношения к себе. Правильный ритм, спокойные шаги и отказ от резких движений помогут пройти этот период без лишнего напряжения и использовать его для внутреннего роста.

Козерог

Сентябрь для Козерога становится месяцем внутренней перенастройки. Сатурн, ваш управитель, проходит через напряжённые взаимодействия, и это ощущается как необходимость пересмотреть привычные схемы поведения, границы и ответственность. С середины месяца по вашему знаку начинает движение Лилит, и это добавляет глубины: поднимаются темы, которые долго оставались в тени, вопросы честности перед собой, отношения к власти, статусу, обязательствам. Могут проявиться старые сомнения или ситуации, где требуется выдержка и ясность.

Внешне всё может выглядеть спокойно, но внутри идёт тонкая работа. Сентябрь словно проверяет, насколько вы готовы опираться на собственные принципы и не брать на себя лишнего. Важно не торопиться с решениями, особенно в вопросах карьеры и финансов. Любые шаги, связанные с долгосрочными обязательствами, лучше делать после тщательного анализа.

Как обезопасить себя

Реклама

Держите дистанцию от людей, которые пытаются навязать вам ответственность или эмоции.

Не вступайте в конфликты, где вас провоцируют на жёсткость — Лилит может усиливать реактивность.

Перепроверяйте документы, договорённости, сроки.

Не берите на себя новые обязательства в дни, когда чувствуете внутреннее напряжение.

Реклама

Уделяйте время восстановлению: сон, тишина, структурирование пространства.

Сентябрь даёт Козерогу возможность укрепить внутренний стержень. Если идти спокойно и последовательно, месяц станет точкой роста, а не давления.

Рак

Для Раков сентябрь проходит под сильным влиянием Марса, который движется по вашему знаку. Это делает эмоции ярче, реакции быстрее, а внутренние процессы — более напряжёнными. Марс образует непростые связи с планетами в Овне, и это может создавать ситуации, где вы чувствуете давление извне или необходимость защищать личное пространство.

В такие периоды важно помнить о том, что Марс в Раке подталкивает действовать через чувства. Любое напряжение может проявляться как раздражение, усталость, желание закрыться или, наоборот, резко отреагировать. Сентябрь требует мягкости к себе и внимательности к тому, что происходит внутри. Не стоит форсировать события, особенно в отношениях и семейных вопросах.

Как обезопасить себя

Снижайте скорость: не принимайте решения в состоянии эмоционального всплеска.

Ограничьте общение с людьми, которые вызывают тревогу или давят на вас.

Не перегружайте себя задачами — Марс в вашем знаке усиливает чувствительность к стрессу.

Занимайтесь телом: вода, плавание, массажи, дыхательные практики помогают стабилизировать энергию.

В отношениях выбирайте честный, спокойный диалог, избегайте резких слов.

Сентябрь даёт Ракам шанс научиться действовать не через защиту, а через осознанность. Если вы будете беречь свои границы, месяц принесёт важные внутренние открытия.

Овен

Для Овнов сентябрь — период, когда энергия требует аккуратного обращения. Марс, ваш управитель, находится в Раке (стату падения) и формирует напряжённые связи с планетами в вашем знаке. Это создаёт ощущение, что вы готовы действовать, но обстоятельства тормозят или требуют более продуманного подхода. Внешние ситуации могут провоцировать на импульсивность, но сентябрь не поддерживает резкие шаги.

Важные решения лучше принимать после паузы. Месяц проверяет вашу способность выдерживать давление и не идти на поводу у эмоций. В отношениях возможны моменты, когда хочется доказать свою правоту или отстоять позицию, но лучше выбирать стратегию гибкости.

Как обезопасить себя

Не вступайте в споры, которые не ведут к результату — энергия месяца легко раздувает конфликт.

Переносите важные действия на дни, когда чувствуете ясность и спокойствие.

Следите за телом: физическая активность помогает сбросить напряжение, но избегайте перегрузок.

Не торопитесь с финансовыми решениями — сентябрь может искажать восприятие выгоды.

В отношениях выбирайте честность без давления, не требуйте немедленных ответов.

Сентябрь помогает Овнам научиться действовать точно, попадать точно в цель. Если вы будете внимательны к своему состоянию, месяц станет временем укрепления внутренней устойчивости.

Новости партнеров

Новости партнеров