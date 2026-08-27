Каким знакам Зодиака улыбнется удача в сентябре 2026 года / © Associated Press

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14 сентября Лилит покидает Стрельца, завершая длительный период внутреннего напряжения, рассеянности и эмоциональных колебаний, которые могли затрагивать темы личного пути, веры в себя и честности перед собственными выборами, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Для Стрельцов это особенно заметно, потому что уходит скрытое внутреннее давление, исчезает прежний диссонанс, А планирование будущего становится более ясным и направленным, без прежних колебаний.

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На фоне этого освобождения проявляется другая, очень мягкая и поддерживающая линия месяца. Юпитер продолжает путь по Льву, усиливая вдохновение, уверенность и стремление к яркому самовыражению. Его энергия делает возможности не просто доступными — она подсвечивает их, словно ставит прожектор на те направления, где стоит действовать.

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И особенно гармонично работает его аспект с Венерой в Весах, потому что огненная сила соединяется с воздушной лёгкостью, уверенность переплетается с дипломатичностью, а желание творить естественно сочетается с чувством красоты и баланса.

Эта комбинация приносит лёгкость в общении, улучшает атмосферу в отношениях, поддерживает творческие проекты, помогает выстраивать партнёрские связи и делает финансовые вопросы более гибкими и благоприятными.

И всё же, несмотря на общий поток удачи, важно не терять внимательность. Гармоничные транзиты дают возможности, но они требуют участия — присутствия, осознанности, готовности сделать шаг в нужный момент. Беспечность может привести к тому, что человек просто пройдёт мимо того, что могло стать важным поворотом. Сентябрь щедр, но он любит тех, кто не только мечтает, но и замечает свои шансы.

Львы

Для Львов сентябрь складывается как период внутреннего и внешнего подъёма. Это месяц ясности, роста и правильных совпадений. Юпитер идёт по вашему знаку, и это главный источник удачи: он расширяет возможности, притягивает нужных людей, усиливает уверенность и делает вас заметнее в любой сфере.

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Особенно сильный импульс приходит в конце месяца, когда Марс переходит в знак Льва с 28 сентября. Это момент, когда вы чувствуете, что можете больше, чем раньше, и действительно получаете шанс проявить себя.

В чём везёт Львам:

в карьерных шагах и публичных проектах

в творчестве и самопрезентации

в обновлении образа и внешних изменений

в любви, где появляется больше тепла и внимания

в финансовых возможностях, связанных с инициативой

Львы входят в сентябрь как в сцену, где свет направлен именно на них.

Стрельцы

Стрельцам сентябрь приносит удивительное сочетание вдохновения и устойчивости. Юпитер, ваш управитель, образует гармоничные связи с Сатурном, и это помогает определить правильное направление. Всё, что вы начинаете, получает поддержку, а идеи находят реальную основу.

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Меркурий и Солнце дают интеллектуальный подъём: легче учиться, договариваться, расширять кругозор, находить новые пути. Это один из тех месяцев, когда вы чувствуете, что мир становится шире, а возможности — ближе.

В чём везёт Стрельцам:

в обучении, путешествиях, расширении горизонтов

в переговорах и общении

в запуске проектов, связанных с развитием

в творческих идеях, которые находят практическое применение

в отношениях, где появляется больше лёгкости и понимания

Сентябрь для Стрельцов — как открытое окно, через которое входит свежий воздух и новые перспективы.

Весы

Весам сентябрь приносит мягкую, но очень ощутимую удачу. Это месяц гармонии, поддержки и возвращения ценного. Венера проходит важную часть своей петли в вашем знаке, возвращая людей, темы и возможности, которые могут оказаться значимыми. Это время, когда прошлое приносит подарки, а незавершённые истории получают шанс на красивое продолжение.

10 сентября Меркурий входит в Весы, и это усиливает вашу способность договариваться, выстраивать гармонию, находить баланс и привлекать нужных людей. В отношениях становится легче говорить о важном, а в работе — находить компромиссы и решения, которые устраивают всех.

В чём везёт Весам:

в партнёрстве, любви, восстановлении отношений

в переговорах, дипломатии, общении

в творческих и эстетических проектах

в вопросах красоты и стиля

в финансовых темах, связанных с сотрудничеством

Сентябрь для Весов — как мягкий поток, который выравнивает пространство вокруг и помогает двигаться вперёд без сопротивления.

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