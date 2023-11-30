Какому знаку Зодиака повезет 1 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 декабря?

День, когда активизируются силы зла, а вместе с ними – токсичные люди, которые находятся под их влиянием. Общение с теми, кто не вызывает у нас добрых чувств, необходимо сократить до минимума, в противном случае последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Необходимо также отказаться от участия в публичных мероприятиях, особенно если они чреваты скандалами – это может забрать у человека энергию, которая может понадобиться для более важных дел – как на работе, так и в жизни в целом.

Лев

Велика вероятность предложения поработать (и неплохо заработать), которое поступит совершенно неожиданно для представителей знака. Оно действительно может оказаться на редкость выгодным, но, тем не менее, согласием на него нужно отвечать с большой осторожностью. Во-первых, необходимо как можно больше узнать о проекте, участие в котором предусматривается, а во-вторых, нужно тщательно взвесить собственные силы – их должно хватить на длительную "дистанцию".

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