Какому знаку Зодиака повезет 1 декабря

Козерог / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 декабря?

Нынешний день – и это логично для понедельника – идеален для воплощения в жизнь только по-настоящему грандиозных проектов. Поставив цель, нужно идти к ней, невзирая ни на какие препятствия: при такой решимости они буквально рассыплются в прах. Нежелательно ввязываться в серьезные финансовые операции и делать крупные покупки – они вряд ли порадуют, так что лучше отложить их на пару дней.

Козерог

Козерогам важно помнить о том, что даже таким трудоголикам как они время от времени необходимо отдыхать, и нынешний день – несмотря на начало рабочий недели – идеален в этом отношений. Обстоятельства сложатся таким образом, что именно сегодня они получат предложение провести день в приятной компании и расслабляющей обстановке, тогда уже завтра они смогут взяться за работу с новой силой и удвоенным усердием.