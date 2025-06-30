Какому знаку Зодиака повезет 1 июля

Близнецы / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 1 июля?

Мощная энергия, прилив которой мы ощутим в этот день, может создать ощущение всемогущества и вседозволенности, которое в народе называют «схватить бога за бороду». Чтобы впоследствии не пожалеть о совершенных — в большинстве случаев, не самых благородных поступках, необходимо сосредоточиться только на добрых действиях, помыслах Очень важно отказаться от лжи, даже если она будет произнесена «во спасение»: обман быстро выйдет наружу и не только не исправит положение, но и сделает его еще более бедственным.

Близнецы

Близнецы сегодня могут попробовать качественно изменить свою жизнь при помощи способа, который иначе как магическим не назовешь. Для этого им понадобится всего лишь… произвести вслух то, что они таким образом хотят получить. Таким образом декларируется намерение, которое позволяет закрепить за собой — можно даже сказать, «забронировать» — те позиции, которые являются предпочтительными для каждого конкретного представителя знака.

Реклама

Читайте также: