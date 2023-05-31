Какому знаку Зодиака повезет 1 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 июня?

От важных дел в любой жизненной сфере, даже если они были запланированы заранее, сегодня лучше отказаться. Новые начинания вряд ли удастся воплотить в жизнь, поэтому желательно найти для них другое – более удачное – время. Нынешнее же лучше провести в режиме пассивного отдыха: в покое, уединении и сосредоточенности на своем внутреннем мире. Все равно с самого утр придется ощутить лень и апатию, из-за чего категорически не захочется что-либо делать: не стоит силой заставлять себя работать – даже домашние дела могут подождать. Необходимо бережно относиться к финансам, которые окажутся в вашем распоряжении: легко будет войти в раж и потратить больше, чем планировалось, что нанесет урон бюджету.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды настоятельно советуют вспомнить о проекте, над которым они в свое время увлеченно работали, а затем по какой-то – объективной или субъективной – причине отложили его, так сказать, до лучших времен. Можно считать, что эти времена настали: сегодня сложатся максимально благоприятные условия для того, чтобы вытащить дело на свет божий, стряхнуть с него пыль – как в прямом, так и в переносном смысле – и довести его до победного финала. Результат превзойдет все возможные – даже очень смелые – начинания.

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