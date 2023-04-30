Какому знаку Зодиака повезет 1 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 мая?

Нынешний день покажет, что человек совершил в течение предыдущего жизненного и профессионального периода: если достижения были серьезными, то и "урожай" окажется весомым, и наоборот. Поэтому за любую удачу или неудачу необходимо благодарить – как в прямом, так и в переносном смысле – только самих себя. Впрочем, даже если результаты деятельности окажутся сомнительными, положение не стоит считать безнадежным: сделав из неудачи правильные выводы, в будущем удастся добиться победы. Жалость, которую мы в это время испытываем к другим людям, необходимо направлять в конструктивное русло: этот случай, когда нужно не кормить человека рыбой, а дать ему удочку и научить его ловить ее.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы в этот день могут приобрести нового – верного и надежного – друга, причем произойдет это довольно неожиданным, можно даже сказать замысловатым, образом. Обстоятельства сложатся так, что под их влиянием они смогут по-другому посмотреть на человека, к которому до сих пор испытывали исключительно негативные эмоции. Теперь же в непростой ситуации он проявит себя с наилучшей стороны, что не только полностью реабилитирует его в глазах представителей знака, но и станет поводом для дружеских – а возможно, и романтических – отношений.

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