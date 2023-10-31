Какому знаку Зодиака повезет 1 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 ноября?

Дьявольская – можно даже сказать, сатанинская – энергетика этого дня опасна для любого, даже самого смелого и решительного, человека, поэтому звезды рекомендуют – разумеется, по возможности – не покидать свой дом и не общаться с окружающими людьми, причем не только незнакомыми, но и родными и близкими. Общаться сегодня можно только с людьми, которым вы доверяете на все сто процентов – близкими друзьями, любимыми людьми и родственниками, от остальных лучше держаться подальше.

Лев

День - несмотря на свой будний статус - благоприятен для наведения порядка в доме, прежде всего его тщательной уборки, в процессе которой удастся не только гармонизировать окружающее пространство (чистота влияет на нашу жизнь магическим образом), но и обнаружить какую-то дорогую вещь, которую представители знака давно и безнадежно считали утерянной. Их радости не будет предела, что примирит их с потраченным "напрасно" временем – именно так они все время говорят об уборке.

Читайте также: