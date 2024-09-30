Какому знаку Зодиака повезет 1 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 октября?

Один из самых легких и спокойных день лунного гороскопа, который – в силу своей безмятежной энергетики – больше подходит для отдыха, чем для работы. Но коль скоро он выпал на рабочий день, да еще и в первой половине недели, не стоит отказываться от реализации важных – как профессиональных, так и хозяйственно-бытовых – проектов: в этот день они не только удадуся на все сто процентов, но и принесут удовольствие – как в ходе процесса, так и в результате.

Телец

Тельцам – во всяком случае, тем из них – кто давно собирался продавать или покупать недвижимость, нужно воспользоваться благоприятными для торговли энергиями нынешнего дня. В первом случае представителям знака удастся крайне выгодно продать свое жилье – как квартиру, так и дом, получив за нее именно ту цену, на которую они рассчитывали изначально – без торга. Тем же, у кого задача противоположная – купить себе новое жилье, смогут найти вариант своей мечты. В самом лучшем – и успешном – случае удастся совместить первую задачу воедино: одновременно продать старую и купить новую жилплощадь.

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