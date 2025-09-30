Какому знаку Зодиака повезет 1 октября

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 1 октября?

День милосердия и добрых дел, которые необходимо совершать по отношению как к близким, так и к посторонним — иногда совершенно нам незнакомым — людям. Абсолютно неприемлемы корыстные мотивы — в таком случае благотворительность не будет «засчитана» высшими силами. К важным делам — прежде всего, профессионального свойства — есмотря на разгар рабочей недели, лучше не приступать, решением серьезных финансовых вопросов тоже не стоит заниматься.

Близнецы

Близнецы могут получить ответ на важный — профессиональный или житейский — вопрос, который они тщетно задают в последнее время как самим себе, так и высшим силам. Пока что у их это получалось плохо, но сегодня очень важно выразить свое недоумение в конкретных словах, сформулировав запрос не только точно, но и корректно. Их и сааих удивит то, как быстро сработает «обратная связь», которая подарит ощущение упавшего с их плеч груза.

