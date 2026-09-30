Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 1 октября?

День, энергетика которого делает нас активными и дарит вдохновение — прежде всего творческое, что, впрочем, не значит, что родившиеся в результате идеи нельзя будет применить к решению технических вопросов.

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Нам удастся решить серьезные проблемы, которые давно не давали нам покоя. Необходимо воспользоваться таким стечением обстоятельств — это поможет упорядочить нашу жизнь, упростив то, что казалось насколько серьезным, настолько и неразрешимым.

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Лев

Львы — особенно те из них, кто давно подумывает о смене нынешнего места работы или рода деятельности вообще — стоит обратить внимание на предложение от потенциальных работодателей, которое они могут получить в этот день.

На первый взгляд оно покажется не очень привлекательным — представители знака мечтали о другом, но, хорошо поразмыслив над предлагаемыми условиями, они поймут, что на данный момент это оптимальный вариант — ничего лучше они найти не смогут, так что нужно соглашаться.

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