- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 1 октября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 1 октября?
День, энергетика которого делает нас активными и дарит вдохновение — прежде всего творческое, что, впрочем, не значит, что родившиеся в результате идеи нельзя будет применить к решению технических вопросов.
Нам удастся решить серьезные проблемы, которые давно не давали нам покоя. Необходимо воспользоваться таким стечением обстоятельств — это поможет упорядочить нашу жизнь, упростив то, что казалось насколько серьезным, настолько и неразрешимым.
Лев
Львы — особенно те из них, кто давно подумывает о смене нынешнего места работы или рода деятельности вообще — стоит обратить внимание на предложение от потенциальных работодателей, которое они могут получить в этот день.
На первый взгляд оно покажется не очень привлекательным — представители знака мечтали о другом, но, хорошо поразмыслив над предлагаемыми условиями, они поймут, что на данный момент это оптимальный вариант — ничего лучше они найти не смогут, так что нужно соглашаться.
Читайте также:
Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Марс во Льве с 28 сентября до 26 ноября 2026: что нас ждет во время выхода воинственной энергии