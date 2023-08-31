Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 1 сентября?

День, как будто бы созданный для активного отдыха и радости, которая возникает просто так – без особого на то повода. Люди становятся раскрепощенными и внутренне свободными, поэтому им легко общаться. В профессиональном плане можно, завершая рабочую неделю, заключать сделки и подписывать договора – они обещают быть на редкость удачными.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам звезды обещают успех в любых финансовых операциях, чего бы они ни касались – от оплаты коммунальных и пополнения мобильных счетов до подписания важных сделок, которые в перспективе должны принести солидные дивиденды. Но самым приятным моментом дня станут выплаты, об источнике которых представители знака, возможно, уже успели позабыть – например, им могут вернуть старые долги или вознаградить за некогда сделанную работу, а то и вовсе преподнести неожиданный подарок.

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