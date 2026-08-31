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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
260
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 1 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Весы

Весы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 сентября?

Нынешний день пользуется у астрологов репутацией самого революционного во всем лунном месяце.

Лунная энергия делает активными и деятельными самых пассивных и апатичных людей, поэтому под ее влиянием за один день можно успеть сделать то, на что раньше ушла бы как минимум неделя – имеет смысл воспользоваться шансом, который позволит решить, как новые, так и старые – «зависшие» – вопросы. Главное – не менять принятых ранее решений и не отказываться от тактики и стратегии, которые мы определили для себя накануне.

Весы

Весы, за которыми совершенно справедливо закрепилась слава главных дипломатов зодиакального круга, сегодня смогут достичь договоренности с любым собеседником, включая самых упрямых и несговорчивых.

Преследовать они при этом могут как собственные, так и чужие интересы – особенно если удастся убедить их в том, что правда и справедливость именно на их стороне. Переговоры могут касаться не только деловых или финансовых вопросов, но и отношений с родными, близкими и любимыми людьми.

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