Какому знаку Зодиака повезет 1 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 января?

День, когда мощный прилив сил даст возможность начать осуществление любых планов – даже тех, которые на первый взгляд кажутся фантастическими. В качестве целей нужно выбирать только очень важные дела, которые должны привести к серьезным переменам в карьере, финансах и личной жизни – даже мечты в это время станут реальностью, поэтому «замахиваться» на свершения необходимо по большому счету. Главное – отбросить сомнения, которые часто сопровождают нашу жизнь и деятельность, и действовать смело и быстро.

Весы

Весы именно в этот день могут узнать о неожиданной прибыли, что станет для них своеобразным сюрпризом «под елочку». Варианты тут вероятны самые разные: ценный – в том числе, и денежный – подарок, повышение заработной платы, выплата старого гонорара, возвращение долго, о котором они уже успели позабыть. Звезды советуют им хорошо подумать о том, куда неожиданные деньги потратить – вполне возможно, их нужно вложить в какое-то дело, которое со временем тоже будет приносить прибыль.

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