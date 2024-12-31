Какому знаку Зодиака повезет 1 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 января?

Сегодня можно не только продолжать составлять планы на будущее, как мы это делали вчера, так и начинать их реализовывать. А вот делиться своими профессиональными и бытовыми планами и идеями в этот день не стоит, если, конечно, вы не хотите, чтобы – пока вы будете "раскачиваться" – их подхватил и воплотил в жизнь кто-то другой. Важно также сдерживать эмоции, не позволяя им выплескиваться через край – их всплески не принесут ничего, кроме вреда.

Рак

Ракам сегодня будет по плечу любая профессиональная задача, но только в том случае, если они – по свойственной им вредной привычке – не начнут сомневаться в своих силах. Звезды настоятельно рекомендуют им – даже если для этого придется приложить серьезные усилия для того, чтобы повысить самооценку. Возможно, для этого стоит вспомнить о былых достижениях – этот несложный психологический прием поможет представителям знака вырасти в собственных глазах.

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