Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 1 января?

Нынешний день не подходит для начинаний, даже если они давно планировались именно на это время. Если есть возможность, желательно посвятить его отдыху, в противном случае нужно заняться доведением до ума дел, которые были отложены, как говорится, до лучших времен, и поставить в них финальную точку. В отношениях с близкими людьми не стоит вспоминать обиды — так можно будет безнадежно испортить отношения.

Рак

Ракам — преимущественно тем, в компании которых нынешний день является рабочим — имеет смысл завести со своим начальством, важный разговор, который они постоянно переносили на потом. Он касается разного рода профессиональных перемен: у одних речь пойдет о работе над новым проектом, у других — о долгожданном повышении зарплаты. Звезды советуют начать переговоры с поздравления с праздниками, тогда и решение деловых вопросов пойдет легко и закончится удачно.

