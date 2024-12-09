Какому знаку Зодиака повезет 10 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 декабря?

Нынешний день отличает позитивный настрой в нашем общении с окружающими: люди охотно идут на контакт, склонны – в случае необходимости – оказывать помощь и идти навстречу друг другу. Поэтому тем, у кого существуют серьезные проблемы в общении с кем-то из окружающих – например, родными и близкими людьми или коллегами и даже соседями, стоит воспользоваться моментом, чтобы наладить отношения или, перезагрузив, выстроить их заново – в положительном ключе. Не стоит также отказывать тому, кто попросит о помощи: даже если она будет связана с определенными затруднениями, важно собраться с силами и все-таки ее оказать.

Водолей

Водолеи могут рассчитывать на крупные денежные поступления, которые, конечно же, не свалятся им, как снег на голову – они ка заработали эти деньги своим трудом и творчеством в предыдущий временной период. В данное – предпраздничное – время деньги точно лишними не будут, поскольку представители знака смогут потратить их на подготовку к Новому году и Рождеству, а также на покупку подарков – как окружающим, так и себе самим.

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