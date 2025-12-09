Какому знаку Зодиака повезет 10 декабря

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 10 декабря?

Мощная лунная энергетика, присущая этому лунному дню, позволяет сдвинуть с места даже те — казалось бы, безнадежные — дела, которые до сих пор казались неподъемными. Энергию, прилив которой мы почувствуем в это время, несмотря на ее огромное количество, нужно тратить бережливо и с умом: будет обидно, если она уйдет на решение второстепенных вопросов, которые могли бы подождать, поэтому очень важно сосредоточиться на самом главном.

Близнецы

Близнецы находятся буквально в двух шагах от большого профессионального — и, соответственно, финансового — успеха, которого они заслуживают по праву. Единственным препятствием, которое может помешать им достичь поставленных — грандиозных — целей, присущая им двойственность: разные стороны личности будут тянуть их в разные стороны, поэтому им трудно будет определиться с тем, что на самом деле они хотят получить в результате, тогда все пойдет, как надо.

