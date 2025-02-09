Какому знаку Зодиака повезет 10 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 февраля?

Приступать к реализации новых проектов, несмотря на понедельник, не следует, но подготовит для них «плацдарм», чтобы начать работу завтра или послезавтра на только можно, но и нужно. Рутинная и монотонная работа, которую необходимо сделать в этот день, не только успокоит, но и настроит на конструктивный лад, который пригодится в ближайшее время. Также велика вероятность прибыли, особенно у тех, кто профессионально занимается торговлей или решит что-то продать.

Рак

Раков ждет встреча с некогда любимым человеком, которого они давно не видели. Все это время они переживали из-за расставания, поскольку не могли объяснить себе его причины разрыва, теперь же, пообщавшись, они смогут все понять и переоценить уже сложившееся и устоявшееся представление о случившемся. Нет, наладить отношения с этим человеком снова представителям знака, скорее всего, не удастся, а вот, сбросив с плеч тяжелый груз прошлого, с легкостью идти по жизни дальше, они смогут вполне.

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