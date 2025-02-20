Какому знаку Зодиака повезет 10 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 февраля?

Один из самых сложных дней лунного календаря, когда звезды готовят нам испытания и далеко не все могут с успехом их пройти. На первом месте в их рейтинге окажутся отношения с близкими – и не очень – людьми, поэтому важно быть в этом смысле особенно осторожными: не выяснять отношения на повышенных тонах, не спорить и не ссориться из-за ерунды, не бросаться обвинениями, которые не имеют под собой реальных доказательств. А главное, помнить, что даже плохой мир лучше хорошей ссоры.

Стрелец

Стрельцам сегодня важно внимательно слушать, что будут говорить окружающие их люди, даже если они станут случайными свидетелями чьей-то беседы. В словах, на которые звезды советуют им обратить внимание, будет содержаться подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной или профессиональной – ситуации. Последовав «совету», представители знака смогут легко достичь поставленной цели.

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