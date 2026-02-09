Какому знаку Зодиака повезет 10 февраля

Скорпион / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 10 февраля?

Нынешний день — время соблазнов и провокаций, которые могут подстерегать нас на каждом шагу. Причем, коснется это как личной жизни, в которой под удар могут быть поставлены отношения с самыми близкими и родными людьми, так работы и бизнеса, где очень важно не отказываться от принятых ранее решений и не сворачивать с пути, по которому решили двигаться ранее. Но наше благополучие, как и в любой другой день, в значительной степени зависит только от нас: важно держать себя в руках и — разумеется, по возможности — оградиться от общения с токсичными людьми.

Скорпион

Скорпионам — как, впрочем, и представителям других знаков зодиакального круга — не стоит приступать к работе над новыми проектами, покольку успехом они точно не увенчаются. Но кто сказал, что они н могут поработать над их подготовкой: составить планы, определить первоочередные задачи, предусмотреть — или хотя бы постараться это сделать — все возможные препятствия и подводные камни. В таком случае уе завтра они смогут взяться за важные дела, будучи при этом гтовыми к любому развитию событий, а это уже половина успеха.

Реклама

Читайте также: