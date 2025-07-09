Какому знаку Зодиака повезет 10 июля

Весы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 10 июля?

Нынешний день не располагает к активной деятельности. Несмотря на разгар рабочей недели его, разумеется, по возможности, желательно посвятить отдыху — причем не активному, который отнимет столько же сил, сколько нежелательная сегодня работа, а пассивному. Если позволит погода, лучшее всего провести его на пляже или в ближайшем к дому парке.

Весы

Весам день может принести то, чего они давно ожидают, — приятные события в личной жизни. Разумеется, у каждого представителя знака их сценарий будет своим, касающимся каждого конкретного человека: вероятны признания в любви, предложения руки и сердца, назначение дня помолвки и свадьбы. А также еще масса таких же вариантов. Главное — серьезно отнестись к происходящему — легкомыслие может обидеть любимого человека.

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