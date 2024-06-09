Какому знаку Зодиака повезет 10 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня 10 июня?

Какие бы поступки мы сегодня ни совершали – позитивные или негативные – они будут обусловлены исключительно внутренними – субъективными – причинами. Именно поэтому любое свое действие необходимо тщательно обдумывать, не полагаясь на экспромты и импровизации – они вряд ли приведут к нужному результату. В случае победы, как и в случае поражение придется спрашивать только с себя – свалить свою вину на кого-то другого не получится. Также важно обращать внимание на свои мысли – они будут определять поступки и, как следствие, жизнь человека.

Стрелец

Стрельцы смогут помириться с человеком, ссора с которым в последнее время очень огорчает представителей этого дружелюбного, но нетактичного знака. Именно это качество характера, скорее всего, и стало причиной конфликта: сказав что-то, не подумав, они задели собеседника за живое, а потом не знали, как исправить оплошность. Сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что примирение – к радости обеих сторон – окажется неизбежным и произойдет легко.

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