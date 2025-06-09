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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
319
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 10 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Весы

Весы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 10 июня?

Не самый простой лунный день, первая половина которого сделает нас раздражительными и неуживчивыми, поэтому вести себя в это время нужно максимально осторожно — негатив рассеется только ближе к вечеру — на это время и можно назначать важные мероприятия, включая встречи с любимыми людьми и друзьями. Жизнь может поставить нас перед необходимостью выбирать между духовным и материальным, очень важно — хотя бы в этот день — остановиться на первом, отодвинув второе на дальний план. Не стоит идти на поводу у тех, ко будет сознательно искать ссор и конфликтов — любые злобные выпады в это время лучше проигнорировать — так будет лучше для всех.

Весы

Весы — и звезды уверены в этом даже не на сто, а на двести процентов — смогут добиться любой профессиональной цели, насколько бы сложной она ни была, получив в результате не только одобрение начальства, но и солидное финансовое поощрение в виде прибавки к зарплате или премии. Главное — не отвлекаться на решение сопутствующих вопросов, а заниматься только главным и — желательно — единственным проектом, иначе есть риск не успеть.

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Дата публикации
Количество просмотров
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