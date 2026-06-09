Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 10 июня?

День, который, несмотря на его будний статус, подходит не столько для работы, сколько для отдыха. Бездействие и пассивность, за которые в другое время мы себя ругаем, в это время не только не осуждаются, но и приветствуются.

Если же без работы — во всяком случае, по мнению начальства — обойтись не удастся, надо выбирать занятия, которые не требуют особой сосредоточенности на выполняемых задачах — лучше «плыть по течению», занимаясь монотонными делами. Неприятные замечания, которые мы в это время можем услышать от окружающих, звезды рекомендуют проигнорировать, хотя в некоторых случаях все-таки желательно дать отпор.

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Лев

У Львов в отношениях с любимым человеком могут произойти приятные события, которые в этот день — или чуть позже –выведут их на новый уровень. Но для этого необходимо будет соблюсти одно — но очень важное — условие: не стоит «ломать» своего партнера, делая его таким, каким представители знака хотели бы его видеть. Оставив за ним право быть таким, какой он есть на самом деле, можно добиться гораздо большего — в таком случае атмосфера в паре будет более благодушной, поскольку моральное насилие, которое не стоит оправдывать благими целями, уступит место справедливому равенству.

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