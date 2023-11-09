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Какому знаку Зодиака повезет 10 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1034
Время на прочтение
2 мин
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Какому знаку Зодиака повезет 10 ноября

Скорпион  / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 ноября?

День, когда в решении важных вопросов любого характера необходимо обращаться к интуиции, а не к разуму: его доводы, даже самые обоснованные и хорошо просчитанные, окажутся бесполезными. События этого времени как нельзя лучше покажут, что просчитать все факторы – невозможно, поэтому нужно обращать внимание на свой внутренний голос: то, что мы называем предчувствием, можем направить нас в нужном – и безопасном для нас – направлении. 

Скорпион 

Скорпионам, несмотря на пятницу, можно – и нужно – замахиваться на серьезные проекты во всех сферах жизни. Приоритетной, конечно же, окажется профессиональная сфера, где вероятны новые – во всех отношениях выгодные – проекты и крупные денежные выплаты, но это не значит, что на другие стороны жизни можно не обращать внимания. В фокусе судьбоносных факторов будут в данном случае находиться те направления, которые наиболее важны для представителя знака в это время – например, ремонт или строительство нового жилья. 

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Дата публикации
Просмотры
1034
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