Какому знаку Зодиака повезет 10 ноября

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 ноября?

День мощной и, что особенно важно, позитивной энергетики, когда можно и нужно действовать активно и целеустремленно. Это также день отказа от материальных благ в пользу духовных. Свою точку зрения на важные жизненные и мировоззренческие моменты необходимо отстаивать во что бы то ни стало, а ложь – даже во спасение – является категорическим табу.

Водолей

Водолеям в этот день не только можно, но и нужно назначать встречи романтического свойства – причем, как с новым знакомым, так и с тем, с кем они давно находятся в близких отношениях. В любом случае встреча окажется максимально приятной и, что немаловажно, результативной: по ее итогам можно будет делать далеко идущие выводы на будущее – например, выслушивать признание в чувствах или, наоборот, рассказывать о своих чувствах любимому человеку.