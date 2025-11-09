- Дата публикации
Какому знаку Зодиака повезет 10 ноября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 ноября?
День мощной и, что особенно важно, позитивной энергетики, когда можно и нужно действовать активно и целеустремленно. Это также день отказа от материальных благ в пользу духовных. Свою точку зрения на важные жизненные и мировоззренческие моменты необходимо отстаивать во что бы то ни стало, а ложь – даже во спасение – является категорическим табу.
Водолей
Водолеям в этот день не только можно, но и нужно назначать встречи романтического свойства – причем, как с новым знакомым, так и с тем, с кем они давно находятся в близких отношениях. В любом случае встреча окажется максимально приятной и, что немаловажно, результативной: по ее итогам можно будет делать далеко идущие выводы на будущее – например, выслушивать признание в чувствах или, наоборот, рассказывать о своих чувствах любимому человеку.