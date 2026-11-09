Стрелец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 10 ноября?

День, когда складываются благоприятные условия для составления планов на будущее — как долговременных, так и краткосрочных.

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Удастся поставить правильные цели и продумать эффективный путь их достижения. В этот день также можно получать необходимые сведения из любых источников, в том числе, и от окружающих нас людей.

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Стрелец

Стрельцам не только можно, но и нужно приступать к работе над важным — и перспективным — профессиональным проектом, который представители знака долгое время откладывали на потом.

Сейчас для работы сложатся максимально удачные обстоятельства, поэтому медлить не стоит — упустив нынешний шанс, можно впоследствии сильно пожалеть о такой опрометчивости.

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