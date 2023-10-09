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Какому знаку Зодиака повезет 10 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
592
Время на прочтение
2 мин
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Какому знаку Зодиака повезет 10 октября

Стрелец / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День, когда все – даже самые активные и энергичные люди – испытывают нежелание что-либо делать. Лень и апатия в эти лунные сутки – явление абсолютно нормальное, поэтому не стоит. Работа, как известно, никуда не убежит, а, значит, можно немного отдохнуть – несмотря на то, что на календаре будний день. Также очень важно отказаться от общения с окружающими, а при малейшей возможности лучше вообще провести это время в одиночестве. 

Стрелец 

Стрельцам, как одному из самых неутомимых знаков Зодиака, очень трудно усидеть на одном месте даже в такой – располагающий к пассивности день – как нынешний. Звезды, которые прекрасно это понимают, рекомендуют представителям знака заняться домашним хозяйством. Помимо часто убранного помещения, которое они получат в результате, они могут рассчитывать на бонус в виде важной находи – вещи или документы, которые считались потерянными. 

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Дата публикации
Просмотры
592
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