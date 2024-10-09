Какому знаку Зодиака повезет 10 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 октября?

Не самый легкий день лунного календаря – время, когда активизируются силы зла, с которым необходимо бороться, как говорил Шерлок Холмс, по мере своих сил, не давая ему возможности овладеть человеком безраздельно. Прежде всего необходимо отказаться от риска – в любом его виде: сегодня – вместо ожидаемого выигрыша – он принесет прямо противоположный результат. Также очень важно соблюдать осторожность: не стоит ходить по безлюдным улицам в темное время суток, носит с собой ценные вещи, доверять незнакомым людям, какими бы приятными они ни показались на первый взгляд.

Козерог

Козероги смогут достичь любой поставленной цели в любой сфере жизни и деятельности, но, разумеется, представители этого знака предпочтут профессиональную: как известно, работа для них – незыблемый приоритет. Правда, для того, чтобы получить ожидаемый результат, необходимо настроить себя на позитивный лад – соответствующее мышление сегодня будет работать не на сто, а на все двести процентов.

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