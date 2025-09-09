ТСН в социальных сетях

Какому знаку Зодиака повезет 10 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Стрелец

Стрелец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 10 сентября?

Один и самых сложных дней лунного календаря, когда, кажется, сам воздух пропитан отрицательно энергией. С ложью и обманом можно столкнуться в любой жизненной сфере, но самое обидное, что опасаться нужно не только незнакомых, но и близких людей — любимых, родных и друзей. В большинстве случаев они могут ввести нас в заблуждение не специально, а нечаянно, но обман останется обманом, каких бы целей они при этом ни преследовали, так что необходимо соблюдать осторожность.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на сложные энергии нынешнего дня, могут — совершенно неожиданно для себя — получить очень интересное и, что немаловажно, выгодное предложение, связанное с работой. Оно может касаться как новой должности, которая раскроет их профессиональный и творческий потенциал на нынешнем рабочем месте, так и полной смены «декораций» — перехода на другую работу, совершенно не связанную с их нынешним родом деятельности.

