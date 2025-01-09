Какому знаку Зодиака повезет 10 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 января?

День, несмотря на финал рабочей недели, для отдыха и релакса категорически не подходит. Мощная энергия, овладевающие людьми в такое время, подталкивает к активным действиям, и этим необходимо воспользоваться, чтобы начать работу над важным проектом, который давно ждал своей очереди. Главное – не переживать из-за мелочей и не жалеть себя, поскольку такие – контрпродуктивные – чувства не дадут возможности сосредоточиться на выполняемой работе.

Скорпион

Скорпионам для примирения с близким человеком, с которым они уже довольно давно находятся в состоянии ссоры, лучше времени – чем сегодняшний день – не найти. С одной стороны, они смогут найти нужные слова, чтобы убедить собеседника в своей лояльности, а с другой, и он сам будет настроен на налаживание отношений, так что долго убеждать – и уговаривать – его не придется.

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