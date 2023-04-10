Какому знаку Зодиака повезет 11 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 апреля?

День, когда даже самые пассивные и безынициативные люди ощущают невиданный прилив энергии, заставляющий их действовать активно и, как следствие, максимально результативно. Также у людей появляется уверенность в себе и своих силах, благодаря чему они могут "замахнуться" на самые сложные и труднодостижимые дела, на которые еще вчера не осмелились бы. Добиваясь поставленной цели, можно проявлять упрямство – оно не только не повредит, но и поможет реализовать любые проекты. Нельзя никого обманывать – впоследствии это может дорого обойтись тому, кто решит схитрить, введя кого-нибудь в заблуждение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Обстоятельства нынешнего дня будут особенно благоприятствовать тем, кто назначит на это время деловые переговоры с партнерами и начальством. В первом случае их результатом станет подписание важного договора, во втором – переход на новую, более высокую, должность. В любом случае представители знака могут рассчитывать на прибыль, которую они получат в самое ближайшее время. Главное, не скромничать и максимально четко и полно обозначить ожидания, которые они возлагают на эти договоренности – в противном случае собеседники могут и не догадаться об их желаниях.

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