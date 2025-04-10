Какому знаку Зодиака повезет 11 апреля

Козерог / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 апреля?

День, когда на Землю снисходит мощны поток космической энергии, который, как правило, делает людей на редкость трудоспособными и креативными. И если первое качество накануне выходных может оказаться не таким уж востребованным, то второй окажется весьма востребованным. Идеи, которые могут сегодня осенить каждого из нас, со временем можно будет воплотить в жизнь, и не только преуспеть в профессиональном плане, но и неплохо заработать, так что не стоит их игнорировать.

Козерог

Козерогам, которые некоторое время назад всерьез поссорились с любимым человеком и с тех пор не знали – и не знают – каким образом найти обратную дорогу к их сердцу. Нынешний день не только «подскажет» представителям знака, что и как нужно делать, но и создаст благоприятные условия для того, чтобы воплотить многочисленные – примирительные – идеи в жизнь. В результате о конфликте на некоторое время – до следующего раза – можно будет забыть.

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