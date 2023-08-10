Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 11 августа?

День, когда очень важно отказаться от суеты и спешки – все, что будет совершенно в таком режиме, приведет к ошибкам. Поэтому действовать необходимо спокойно и неторопливо, только в таком случае впоследствии не придется все исправлять и переделывать. Еще лучше – разумеется, если выпадет такая возможность – отказаться от деятельности в любой сфере, от профессиональной до личной. День – благо, на календаре пятница, с которой начинается уик-энд, – можно посвятить отдыху или хотя бы подготовке к нему.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы довольно скептически относятся ко всему, что нельзя потрогать руками и объяснить с научной – или логической – точки зрения, поэтому знакам судьбы не доверяют. Но сегодня звезды рекомендуют представителям знака хотя бы ненадолго изменить своим принципам и обратить внимание на обстоятельства, в которых они сегодня поневоле окажутся. Скорее всего, все, что с ними сегодня произойдет, не случайно – в этих событиях, как и в словах, которые они услышат от окружающих – таится важная подсказка относительно того, как решить очень важную жизненную проблему.

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