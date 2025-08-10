Какому знаку Зодиака повезет 11 августа

Стрелец / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 августа?

День тяжелой – темной – энергетики, когда необходимо проявлять максимальную осторожность – особенно в отношениях с малознакомыми людьми, от которых не знаешь, чего ждать. Впрочем, даже старые друзья и родственники в это время могут повернуться у вам негативной стороной, что станет неприятным сюрпризом, так что лучше общаться и с ними как можно меньше. Если нам в очередной раз не удается что-то сделать, значит, судьба подает знак: возможно, нам по каким-то – объективным или субъективным причинам – не стоит этим заниматься.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на сложный во всех отношениях день, едва ли не единственный знак Зодиака, которому сегодня повезет в любых жизненных сферах, но преобладающей все-таки окажется профессиональная. Успеха удастся достичь самых заоблачных высот, но для этого очень важно соблюсти одно, но обязательное условие: никому нельзя рассказывать о своих планах, только в таком случае их удастся воплотить в жизнь в полном объеме.