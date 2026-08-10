Какому знаку Зодиака повезет 11 августа

Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 11 августа?

День, когда любым способом необходимо избежать волнений, даже если для них есть основания, которые кажутся нам вескими. Энергетику дня отличает эмоциональная нестабильность, но минимизировать ее — вполне в наших силах, так что главное — держать себя в руках.

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Мы можем стать чрезмерно впечатлительными и ранимыми, когда любое неосторожное слово приведет к серьезному огорчению, поэтому очень важно не допускать неосторожности в отношении окружающих людей, а самим на чужие выпады реагировать максимально индифферентно.

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Лев

Из большого количества идей, которые сегодня посетят светлую голову представителей знака, есть одна — по-настоящему продуктивная и результативная. Основная задача — вычленить именно ее, поскольку реализация этого замысла станет удачной с профессиональной точки зрения, и выгодной — с финансовой.

Поможет в этом отношении не логика и расчет, которые могут дать сбой, а интуиция — она сегодня не подведет, поскольку будет опираться на неоспоримые доводы подсознания: необходимо к ним прислушаться.

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