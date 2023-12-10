Какому знаку Зодиака повезет 11 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня? – 11 декабря

Нынешний день – один из самых сложных во всем лунном календаре, поскольку несет многочисленные ссоры и конфликты. К тому же они, как правило, не требуют серьезных оснований, поскольку могут вспыхнуть из-за любого пустяка. Все события этого времени являются следствием наших действий и мыслей, которые были сделаны или допущены в предыдущий жизненный период. Поскольку в полученном в результате негативе стоит винить только себя, нужно не жаловаться на судьбу, а делать важные для себя выводы на будущее.

Овен

Овны могут рассчитывать на значительные финансовые поступления – возможно, их объем даже превзойдет ожидаемый. Единственное, от чего предостерегают представителей знака звезды, так это от растраты большей части полученного на мелочи, что они вполне могут сделать на радостях. Желательно потратить деньги на серьезное приобретение, на которое они давно нацеливались, но по причине нехватки финансов никак не могли купить, за что потом скажут себе спасибо.

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