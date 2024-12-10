Какому знаку Зодиака повезет 11 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11декабря?

День благоприятен для любых активных действий, особенно если удастся сосредоточься не на результате, каким бы важным он ни был, а на процессе. – так удастся получить и удовольствие от работы, и, в конечном итоге, достичь поставленной цели. Также это время благоприятно для налаживания – или выстраивания с начальной точки – отношений с окружающими, прежде всего, с близкими и любимыми, людьми. Можно – и нужно – мириться с друзьями, уделять время и внимание пожилым родственникам и детям.

Близнецы

Близнецы могут получить от близкого человека приглашение на ужин, на которое имеет смысл соглашаться, не раздумывая. Скорее всего, встреча будет иметь мало общего с обычным приемом пищи, ее предназначение – расставить все точки над «и» в отношениях. Скорее всего, за приглашением последует предложение руки и сердца, которое – по логике вещей – уже давно назрело. Ну, а если речь пойдет об окончательном разрыве, переживать не стоит – новое знакомство не заставит себя ждать.

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