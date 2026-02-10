- Дата публикации
Какому знаку Зодиака повезет 11 февраля
Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 февраля?
День активных действий, когда можно совершать реительные поступки и принимать важные решения, которые мы долгое время откладывали на потом. Как правило, он знаменует переход к новому этапу своей жизни: можно закрывать старую и открывать новую ее страницу. Максимально благоприятно обстоятельства сложатся как для работы над новыми проектами, так и для завершения старых, которые нельзя оставлять без внимания, иначе они не дадут
Телец
Тельцам, которые запутались в отношения с близким человеком, звезды настоятельно рекомендуют выяснить их именно в этот день. Партнер будет испытывать непреодолимое желание рассказать, что именно его расстраивает в сложившейся ситуации. Самое главное – дать ему высказаться, это поможет обеим сторонам сбросить груз недовольства, осложняющего общение, а заодно и наметить пути гармонизации в паре, без которого вряд ли можно будет рассчитывать на счастливое совместное существование.
