Какому знаку Зодиака повезет 11 июля

Рак / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 11 июля?

День, когда очень важно радоваться жизни несмотря ни на что. Те, кто будет предаваться унынию, могут попасть в немилость у Луны и звезд, поэтому плохому настроению необходимо противиться. Возможно, в наше время по понятным причинам трудно радоваться, но речь идет не о неприемлемых в сложившейся ситуации бурных праздниках и карнавалах, а о позитивном мышлении, которое пока еще никто не отменял.

Рак

Ракам звезды обещают успех в любых профессиональных делах, но особенно повезет тем, чья работа так или иначе связана с творчеством. Вполне возможно, что в этот день представители знака откроют новую грань своего таланта, что позволит им пересмотреть свои ближайшие планы, а заодно и — в свете нетрадиционного подхода к решению профессиональны задач — начать работу над новым проектом.

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