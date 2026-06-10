ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
190
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 11 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Скорпион

Скорпион / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 11 июня?

День повышенной конфликтности, когда ссоры, вспыхнувшие по любому поводу, могут привести как к непродолжительным размолвкам, так и к серьезным — вплоть до полного расставания — разладам.

Необходимо тщательно следить за своими словами, поскольку даже безобидное на первый взгляд высказывание может вызвать самые неприятные последствия, вся опасность которых проявится не сразу, а со временем. От шопинга- даже заранее запланированного — в этот день лучше отказаться — покупки в большинстве своем окажутся неудачными.

Скорпион

Скорпионы — в отличие от остальных представителей зодиакального круга — сегодня почувствуют мощный прилив энергии, которая позволит им буквально смести вставшие на их пути препятствия.

Главное — направить ее поток в конструктивное русло, которое позволит добиться серьезных — прежде всего, профессиональных и финансовых — результатов. Если же начать расходовать силы направо и налево, они окажутся потраченными понапрасну — желательно поберечь такой ценный ресурс.

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
190
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie