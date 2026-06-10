Какому знаку Зодиака повезет 11 июня

Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 11 июня?

День повышенной конфликтности, когда ссоры, вспыхнувшие по любому поводу, могут привести как к непродолжительным размолвкам, так и к серьезным — вплоть до полного расставания — разладам.

Необходимо тщательно следить за своими словами, поскольку даже безобидное на первый взгляд высказывание может вызвать самые неприятные последствия, вся опасность которых проявится не сразу, а со временем. От шопинга- даже заранее запланированного — в этот день лучше отказаться — покупки в большинстве своем окажутся неудачными.

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Скорпион

Скорпионы — в отличие от остальных представителей зодиакального круга — сегодня почувствуют мощный прилив энергии, которая позволит им буквально смести вставшие на их пути препятствия.

Главное — направить ее поток в конструктивное русло, которое позволит добиться серьезных — прежде всего, профессиональных и финансовых — результатов. Если же начать расходовать силы направо и налево, они окажутся потраченными понапрасну — желательно поберечь такой ценный ресурс.

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